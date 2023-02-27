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أخبار البلد

أريستون المتخصصة في تسخين المياه وأنظمة التدفئة تصدر لعبة للمستهلكين في إفريقيا بالتعاون مع نادي يوفينتوس الإيطالي

أريستون تصدر لعبة
أريستون تصدر لعبة للمستهلكين في إفريقيا بالتعاون مع يوفينتوس

قامت مجموعة أريستون العالمية، وفريق نادي يوفينتوس الإيطالي لكرة القدم الشهير عالمياً، بتجديد شراكتهما في أفريقيا لعام 2023 والتى تم توقيعها أول مرة في فبراير2022، وتعزيزعلاقته مع المستهلكين في إفريقيا من خلال إطلاق لعبة إلكترونية على الموقع الرسمي للشركة، حيث تقدم فرصة للحصول على قمصان لاعبى اليوفينتوس الموقعة بالإضافة إلى جوائز رائعة آخرى.

تشترك كل من شركة أريستون وفريق يوفينتوس في القيم الثقافية المتمثلة في التجربة والخبرة والتصميم، مما يجعل العلامة التجارية لمجموعة أريستون التاريخية واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في مجال تسخين المياة وأنظمة التدفئة، ونادي كرة القدم الإيطالي أحد أشهر الفرق وأكثرها شعبية في العالم.

إن هذا التقارب بالفعل هو الذي أدى إلى ترسيخ التعاون بينهم وإطلاق حملة شركة أريستون الجديدة "دع الخبراء يسيطرون على المجال". 

الاحتفال بإطلاق حملة أريستون للترفيه عن طريق  إشراك جمهورهافي لعبة Ariston Winning  Heat، وهي مسابقة إلكترونية تشارك فيها أكثر من دولة أفريقية ويمكن للاعب أن يلعبها بشكل فردي أو جماعي، حيث يجب على اللاعبين تحقيق المستوى المثالي من الراحة من خلال جمع النقاط (على سبيل المثال: قطرات المياه الساخنة) وتجنب الخسارة عن طريق (على سبيل المثال: فواتير الكهرباء).

من خلال تسجيل أكبر عدد من النقاط، يمكن للفائز في اللعبة أن يصبح بطل حقيقي للراحة المستدامة عن طريق فوزه بالجوائز المتعلقة بعالم يوفنتوس والمنتجات التى تحمل علامة أريستون التجارية بالإضافة إلى جوائز رائعة آخرى.

ونظرًا لأنك لا تفوز أبدًا بمفردك، ولأن الفوز في اللعبة هو فوز جماعي وإجتماعي، لا يقتصر اللعب والجوائز على اللعب الفردي لكن يمكنك أيضا اللعب بشكل جماعي، فسيكون كل لاعب جزءًا من فريق سيحول مكسبه إلى مكسب إجتماعي عن طريق الإشتراك في أي مبادرة إجتماعية يريد أن يكون جزءًا منها، إختر فريقك من بين الأربعة فرق المتاحة، وإختر المكسب الإجتماعي الذي يمثلك أكثر، وستضيف درجاتك إلى تلك الدرجات الخاصة بجيرانك في الدول الأفريقية للوصول إلى الهدف.

سيتمكن الفريق الذي يصل إلى أعلى الدرجات من التباهي بأهم إنتصار: رؤية مشروعهم الإجتماعي وهو يتحقق بشكل ملموس من قبل أريستون، حيث أن هدف شركة أريستون وفريق اليوفينتوس هو الدمج بين المرح والوعي والتضامن.

علق طارق رفعت، المدير الإقليمي ومدير التسويق في شركة أريستون، "هذه المسابقة عبارة عن لعبة ترفيهية لتناول موضوع التدفئة و الراحة المستدامة حيث أنها تؤثر على رفاهيتنا وراحتنا في المنزل.

وتسعي شركة أريستون دائماً لتوفير التدفئة والراحة لعائلات كثيرة في مصر، سواء من خلال منتجاتنا التي تضمن الراحة والإستدامة وترشيد الإستهلاك أو من خلال مبادرات المسئولية الإجتماعية للشركات."

لا يزال خبراء أريستون وأبطال كرة القدم يتعاونون معاً لمواجهة التحديات الصعبة وتحقيق نتائج رائعة، ليس فقط إقتصادياً ورياضياً، ولكن أيضاً بالتضامن.

تم إطلاق الحملة في يوم 26 فبراير وستكون سارية حتى 16 أبريل على الموقع الرسمي لشركة أريستون؛https://winningheat.ariston.com/egypt_arb.php
 

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