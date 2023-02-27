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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامع الحاكم بأمر الله يطل بثوبه الجديد على شارع المعز

جامع الحاكم بأمر
جامع الحاكم بأمر الله

لمسات فنية و إبداعية طورتها أيادي مصرية ليكون جامع الحاكم بأمر الله في زينته الرائعة والمقرر ان تشهد مصر احتفالية تطويره اليوم ،والتى تطل على شارع المعز ذلك الشارع الأشهر في مصر بتاريخها الإسلامي.


صنف جامع الحاكم بأمر الله بأنه أكبر ثاني جامع فى القاهرة و الرابع كأقدم المساجد الجامعة في مصر ، ليكون موقعا متميزا وفريدا يحكي تاريخ الاسلام في مصر و العالم ، والذى كلف بانشائه الخليفة العزيز بالله الفاطمي عام 380 هجريا ، ولكن يشاء القدر ان يتوفي قبل اكتمال بنائه.

جامع الحاكم بأمر الله


واستكمل مسيرته ابنه الحاكم بأمر الله عام 403 هجريا ، ليكون منبرا تاريخيا و اثريا ليومنا هذا ومزارا عالميا ، قابع وسط حي الجمالية على مقربة من باب الفتوح ، ووصف مدخل جامع الحاكم بأمر الله بانه أبرز المداخل البارزة بمصر .


واخذت فكرة مدخل جامع الحاكم بأمر الله من قبل الفاطميين الذى استلهموه من مسجد المهدية في جمهورية تونس الشقيقة ، ليلعب دورا هاما ومركزا لتدريس المذهب الشيعي فى ذلك الوقت من الزمان .


وياخذ جامع الحاكم بأمر الله ، شكل مستطيل ذات ساحة واسعة ، يتوسطو صحن يتزين به أربع أروقة ، و يعلو الجامع مئذنتان ، و من ابرز ما وصفه التاريخ ان الحملة الفرنسية اتخذته مقرا لها واستخدموا مآذنه كابراج مراقبة.

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