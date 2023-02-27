استراتيجية مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا تحقق أهدافها خلال 2022

وافق مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا علي مقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية للعرض على الجمعية العامة.



نجحت استراتيجية مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا في تحقيق أهدافها، وتعزيز قدراتها الانتاجية خلال 2022، وذلك بتحقيق نمو في قيمة المبيعات ومجمل الربح للطن، ليسجل صافي المبيعات 2.816 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 2.528 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة نمو 11%، كما ارتفعت صافي مبيعات المجموعة عن الربع الأخير من العام المالي 2022 بنسبة 34٪ لتسجل 848 مليون جنيه مقابل 632 مليون جنيه في الربع الأخير من عام 2021.



ونجحت الشركة أيضا في تحقيق الأهداف التي وضعتها خلال عام 2022، واستطاعت خفض تأثير ارتفاع تكاليف تشغيل مصانعها والمحاجر عن طريق التشغيل الذاتي لها، مما ساهم في تحقيق المجموعة صافي أرباح تشغيلية بقيمة 389 مليون جنيه في عام 2022.



وأشارت الشركة إلى أن مجمل الربح في 2022 سجل قيمة 391 مليون جنيه مقابل 485 مليون جنيه في عام 2021، فيما سجلت إجمالي الأرباح في الربع الرابع من عام 2022 قيمة 113 مليون جنيه، مقابل 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.



بلغ صافي التدفقات النقدية للمجموعة من أنشطة التشغيل قيمة 145 مليون جنيه في عام 2022. وسجل نصيب مساهمي الشركة الأم من صافي الأرباح 96 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهى في ديسمبر 2022، مقابل 146 مليون جنيه عام 2021، فيما ارتفع نصيب حقوق الأقلية من صافي الأرباح لتسجل 35 مليون جنيه خلال العام المالي 2022، مقابل 28 مليون جنيه عام 2021.



ونجحت المجموعة في سداد أقساط القروض طويلة الأجل المستحقة في 2022، وسجل إجمالي الدين للمجموعة قيمة 873 مليون جنيه في عام 2022 مقابل 804 مليون جنيه بنهاية عام 2021.



وكانت الأسواق العالمية قد شهدت العديد من التحديات في مختلف أنحاء العالم وفي شتى القطاعات، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التغير في سعر الصرف في السوق المحلي، وبالرغم من ذلك، نجحت مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا في تحقيق نمو في نتائج أعمالها خلال عام 2022.



وتعليقًا على نتائج الأعمال قال المهندس طارق طلعت - العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت أن استراتيجية المجموعة واعادة الهيكلة بدأت أن تؤتي بثمارها، حيث استطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية والصناعية العالمية والدولية التي واجهتها صناعة الأسمنت.



ويأتي مقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية تتويجا لنجاح المجموعة خلال الثلاث أعوام الماضية، حيث تراجع إجمالي الدين من 1،113 مليون جنيه في عام 2019 الى 873 مليون جنيه في عام 2022 وتضاعفت قيمة السهم من 7.43 جنيه بنهاية عام 2019 الى 22.25 جنيه بنهاية عام 2022 وتضاعف صافي الأرباح المجمعة من 103.36 مليون جنيه من عام 2017 حتى 2019 الى 328.52 مليون جنيه من عام 2020 حتى 2022 لمجموعة مصر للأسمنت.



وأوضح أن التشغيل الذاتي لمصانع المجموعة نجح في خفض التكاليف وتعزيز القدرات الانتاجية خلال الربع الأخير من عام 2022، ويٌعد الأساس لزيادة العوائد المتوقعة لنتائج أعمال المجموعة في المستقبل.



وأكد المهندس طلعت أن المجموعة وجميع شركاتها التابعة تدعم خطط الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على خفضها لتتوافق مع المعايير الدولية، وذلك باستخدام الوقود البديل وتشغيل منشآتها الصناعية وفقا للوائح والقوانين التي تضمن أقل قدر من الضرر على البيئة والمجتمعات التي تتواجد فيها مصانعها.



وتحرص المجموعة على تعزيز المشاركة المجتمعية لها عبر مجموعة من المبادرات، حيث وقعت المجموعة بروتوكولات تعاون مع 6 جامعات حكومية، ومع وزارة القوى العاملة، كما تم تدريب طلبة الجامعات والمدارس على أحدث التكنولوجيات في صناعة الأسمنت. وفي عام 2022 قامت المجموعة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مستشفى شفاء الأورمان للأطفال المصابين بالسرطان، بالإضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع جمعية مصر الخير.



وتتبع مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا استراتيجية طموحة بدأت في تنفيذها خلال الأعوام الماضية من أجل الريادة في قطاع الأسمنت في مصر، والعمل على مواجهة تحديات الصناعة، وانعكس ذلك بأنها أتت بثمارها على أداء ومستقبل المجموعة.