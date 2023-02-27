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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية | تشريح جثة شاب في حدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات تحقيق حدائق القبة، بتشريح جثة شاب أنهى حياته آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

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 القبض على المتهم


تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة حدائق القبة، من القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة دموية بينهما، وتم التحفظ على السلاح المرتكب في الواقعة.

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بلاغ 

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة، بتلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي إطلاق نار ووجود قتيل، و بانتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة “محمد.ب” يبلغ من العمر 28 عاما، بها آثار رش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم جراء مشاجرة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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