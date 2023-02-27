بعد رحيل النائب أحمد حتة.. من يشغل مقعد شمال المنيا بمجلس النواب؟

رحل عن عالمنا المهندس النائب أحمد حته الثلاثاء الماضي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة في شمال المنيا، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري في المحافظة .

و يشار إلى أن النائب أحمد حته كان عضوا بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وهو سياسي بارز ورجل أعمال معروف، من أبناء قرية أبا البلد في مركز مغاغة، وكان عضوا في مجلس الشعب قبل أحداث 25 يناير، ممثلا عن مركز مغاغة.

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل أحمد حته

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، خلو مقعد النائب الراحل أحمد حته، بعد تلقي إخطارا من وزارة الداخلية بواقعة الوفاة.

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وقرر المجلس، عملا بالقانون واللائحة الداخلية للمجلس، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر.

وودع مجلس النواب، عضو لجنة الاتصالات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، أحمد حته، والذي تم انتخابه عن المقاعد الفردية.

الموقف القانون حال خلو مقعد النواب

نصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

و إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وطبقا لقانون مجلس النواب فإنه من المقرر أن يتم تصعيد الإحتياطى لـ النائب أحمد حته بالقائمة وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

كما نصت المادة 108 من الدستور على: «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».