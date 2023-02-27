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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وقوع قتلى.. أردوغان وعدد من المسؤولين يتفقدوا مواقع الزلزال الأخير

الرئيس التركي
الرئيس التركي

أفادت صحف تركية محلية، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، سيقوم بزيارة الاماكن التي حدث بها الزلزال الأخير في تركيا منذ دقائق، والتي أسفرت عن مقتل شخص واصابة 69 آخرين.

وجاء في الصحيفة: "الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي يتفقدان مدينة أديامان التي ضربها الزلزال".

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير التعليم التركي محمد أوزر قوله إن زلزال ملاطية اليوم أسفر عن انهيار 22 مبنى في وإصابة 20 شخصًا ولا خسائر في الأرواح.

فيما دعا نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي المواطنين إلى تعاد عن المباني المتضررة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، في وقت سابق، عن انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، اليوم الإثنين.

وأكدت أن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة لبحث الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

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