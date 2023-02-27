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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يوافق على مكافأة 1000 جنيه للعاملين بمناسبة شهر رمضان

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

وافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.

افتتاح معرض خيري

كما افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ المعرض الخيري الذي تنظمه الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بوجود الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية.

وأعلن رئيس الجامعة أن تنظيم المعارض الخيرية في مختلف الكليات يأتي ضمن اهتمام الجامعة وتحملها مسئوليات العملية التعليمية بمرحلتيها: الإجازة العالية (الليسانس والبكالوريوس) والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، إضافة إلى تحملها مسئولية الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم عليه مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ من خلال تسير القوافل الطبية إلى مختلف محافظات الجمهورية؛ دعمًا للمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة تطوير الريف المصري: «حياة كريمة».

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المعارض من شأنها أن تسهم في مساعدة طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الفرق الدراسية في جميع الكليات، موجها الشكر لكل من أسهم في سبيل إعداد وتجهيز هذه المعارض الخيرية خدمة للطلاب والطالبات بمختلف الكليات.
 

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر مكافاة هيئه التدريس شهر رمضان

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