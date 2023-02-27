عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم بناء المقبرة مكونة من عِدة طوابق؟ مجدي عاشور يرد

المقابر
المقابر

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول : ما حكم بناء مقابر من عِدة طوابق في المقبرة الواحدة ؟

 

وقال عاشور، في إجابته على السؤال، إن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدَفن الميت هو حُفرةٌ تُوَارِيهِ وتَحفَظُهُ مِن الاعتِداء عليه وتَستُره وتَكتم رائحتَه. فإن إكرام الميت كإكرام الحي ، والإنسان مُكَرَّم في أصله.

 

وأضاف، أنه يظهر من نصوص الفقهاء جواز عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة عند الحاجة ؛ حتى يمكن استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى ، خاصة في هذه الأزمان حيث الكثافة السكانية العالية ، وفي الأراضي المجاورة للأنهار والتي تكثر فيها المياه الجوفية ؛ لرطوبة الأرض ورخاوتها.

 

وأكد أن الخلاصة : أنه لا يجوز الجمع بين أكثر مِن ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للحاجة ، فإذا تحققت الحاجة فيجوز عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن ، أو تغطية الميت السابق بقَبوٍ مِن حجارةٍ أو طوب بحيث لا تَمَسُّ جِسْمَهُ ، ثم يوضع على هذا القبو ترابٌ أو رمل ويدفن فوقه الميت الجديد.

ونوه مستشار المفتي السابق، إلى أنه يراعى أن لا يُوضَع التراب أو الرمل على جسد الميت ، سواء أكان جسدًا أم عظامًا .

مجدى عاشور بناء مقابر المقبرة القبر الشرعي الفقهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ