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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية: نجحنا في تحقيق نمو عن الموسم الماضي رغم التحديات

صدى البلد

قال النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فتح سوق جديدة هو أمر صعب، وقد استطعنا تحقيق نمو عن الموسم الماضي بشكل كبير من حيث الكمية والقيمة، والثلث الأول من سبتمبر 22 حتى ديسمبر 22 حدثت طفرة كبيرة بزيادة 500 مليون طن.

 وقال الدمرداش، خلال قمة الصناعات الغذائية اليوم إن المجلس التصديري يعمل على إعطاء دورات تدريبية للمصدرين المصريين.

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 وأوضح أننا استطعنا تحقيق طفرة في تصدير بعض الأصناف مثل العنب ونأمل في تحقيق المزيد من النمو في أصناف أخرى. وقال أنه لابد من هيكلة بعض المحاصيل لرفع قيمة الصادرات المصرية، ونأمل تحقيق 20% زيادة عن العام السابق. 

وأضاف أن من أهم المعوقات هي عملية النقل، حيث يتم تصدير 5 مليون طن عن طريق الأسطول البحري، وهناك تعاون بين المجلس والفريق كامل الوزير وزير النقل، لتسهيل عمليات النقل والمساعدة في نقل المزيد من البضائع وخاصة المحاصيل الطازجة.

وطالب وزير الطيران المدني ، بتسهيل عملية نقل البضائع، لتعزيز هذه الفترة التصديرية المنتعشة، وأبدى تفائله بهذا الموسم وحجم البلاد التي يجري التعاون معها. ويعتمد قطاع الصناعات الغذائية على 80% من صادرات القطاع الزراعي سواء ألبان أو محاصيل.

الصادرات الصادرات المصرية بضائع التصدير وزير التموين التموين

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