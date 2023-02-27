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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد ختام مؤتمر سيدات أعمال مصر 21

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الأُمسية السياحية التي أقيمت بمعبد هيبس بالخارجة، في ختام استضافة المحافظة لمؤتمر جمعية (سيدات أعمال مصر ٢١) الذي أقيم تحت شعار "سيدات شركاء النجاح"، بحضور الدكتورة يمنى الشريدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة أميمة إدريس أمين عام الجمعية، ووفود سيدات الأعمال العربية والأجنبية المُشاركة.

وأقيمت احتفالية الختام في أجواءٍ تسودها البهجة على نغمات الفلكلور الواحاتي، وسط تفاعل كبير من سيدات الأعمال الأجانب الذين استمتعوا بقضاء الوقت معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه الأمسية وإعجابهم الكبير بالحضارة العريقة على أرض الوادي الجديد، والتي شاهدوها خلال فترة إقامتهم وزيارتهم لواحتي الخارجة والداخلة. كما أكّدوا على فتح آفاق التعاون مع المحافظة في كافة المجالات التنموية والخدمية والمجتمعية.

وأعربت "الشريدي" عن خالص الشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مُهديةً إعجابها لأجواء المحافظة المتميزة، ومؤكدةً أنها مقصد سياحي مختلف ومتفرد.

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من جانبها أعربت "مجدي" عن سعادتها وتقديرها لاختيار المحافظة لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر، لافتةً إلى دور هذه الفعاليات في الترويج السياحي للمحافظة؛ لما تحظى به من تراث مبهر وآثار عريقة تعود لحقب زمنية مختلفة، ومنها معبد "هيبس" الذي أقيمت على أرضه الاحتفالية والذي يُمثّل المعبد الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي. كما وجهت دعوتها إلى السائحين عبر أقطار العالم لزيارة المحافظة والاطلاع على سحرها الفريد.

 

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