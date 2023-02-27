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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تضم رائد فضاء إماراتي.."سبيس إكس" توقف مهمة للفضاء قبل دقائق من الإطلاق

سبيس إكس توقف مهمة
"سبيس إكس" توقف مهمة للفضاء قبل دقائق من الإطلاق

تم إيقاف مهمة مشتركة بين شركة “سبيس إكس” ووكالة “ناسا” لإرسال طاقم إلى محطة الفضاء الدولية قبل الإطلاق بسبب مشاكل في النظام، حيث كان صاروخ فالكون 9 على بعد دقائق من الإقلاع.

كان من المقرر أن تنطلق مهمة “Crew-6” إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين، لكن تم إلغاء الإطلاق حتى عندما كان جميع مستكشفي الفضاء بالفعل في سفينة الفضاء “دراجون” على صاروخ فالكون 9.

وأشارت وكالة ناسا إلى وجود مشاكل في اشتعال محرك ميرلين في المرحلة الأولى، حيث تم اتخاذ قرار إلغاء وتأجيل المهمة “بدافع الحذر الشديد”، كما قالت مهندسة أنظمة سبيس إكس، كيت تايس.

ويضم طاقم مهمة “Crew-6”  رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارن هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد فضاء روسكوزموس أندريه فيديايف.

فحص نهائي لبدلة رائد الفضاء الإماراتي قبل انطلاق مهمته

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وكتب مدير ناسا بيل نيلسون على المدونة الرسمية لوكالة الفضاء أنه فخور “بتركيز الموظفين وتفانيهم في الحفاظ على سلامة Crew-6”.

وأضاف: “رحلات الفضاء البشرية هي مسعى محفوف بالمخاطر بطبيعته، وكما هو الحال دائما، سنطير عندما نكون مستعدين. تم النظر في الإطلاق في اليوم التالي، ولكن تم رفضه في النهاية بسبب سوء الأحوال الجوية. تم تحديد موعد المهمة الجديد في 2 مارس”.

الامارات وكالة ناسا وكالة الفضاء سبيس إكس

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