ذا بيست.. ماري إيربس أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022

فازت الإنجليزية ماري إيربس لاعبة مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

وظفرت إيربس بالجائزة بعدما قادت منتخب بلادها للفوز بـ يورو 2022 للسيدات.

وتفوقت إيربس على منافستيها، الألمانية كاترين بيرجر والتشيلية كريستيان إيندلر.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، لتحصد إيربس النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.