ذا بيست.. إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2022

فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة أفضل حار مرمى في العالم في حفل جوائز “ ذا بيست” الذي ينُظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

وظفر مارتينيز بالجائزة بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 بقطر.

وتفوق مارتينيز على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وهناك مرحلتين في عملية التصويت، الأولى يتم من خلالها انتخاب لجنة الخبراء لقائمة المرشحين، والثانية يشارك فيها صحفي متخصص من كل دولة، والجماهير عبر الإنترنت، وقائدي الأندية وقائدي المنتخبات الوطنية، وكل مجموعة من هؤلاء تمتلك نسبة تصويت 25%، ليحصد مارتينيز النسبة الأعلى من الأصوات، ويُتوج بالجائزة.