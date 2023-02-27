بسبب التطورات الأخيرة.. شركة طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى مولدوفا

قالت شركة الطيران الأوروبية ”Wizz Air”، إنها ستعلق جميع رحلاتها إلى العاصمة المولدوفية كيشيناو اعتبارا من 14 مارس بسبب التطورات الأخيرة في البلاد.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، “نتيجة للتطورات الأخيرة في مولدوفا والمخاطر العالية، ولكن ليست الوشيكة، في المجال الجوي للبلاد، اتخذت ”Wizz Air” القرار الصعب ولكن المسؤول بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى كيشيناو اعتبارا من 14 مارس”.

ولم تحدد الشركة التطورات الأخيرة التي كانت تشير إليها.

وتصاعدت التوترات في مولدوفا، حيث اتهمت رئيسة البلاد مايا ساندو روسيا باستخدام «المخربين» لتأجيج الاضطرابات وسط فترة من عدم الاستقرار السياسي، مرددة تحذيرات مماثلة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.