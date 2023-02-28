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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منتهى الرعب.. أنفلونسر تتفاجأ بشبح يظهر خلفها في فيديو لايف| فيديو

صدى البلد

ثوان من الرعب مرت على أنفلونسر عندما كانت تعرض منتجات وتعمل لها دعاية على حسابها على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، إذ بها تفاجأ بـ شبح.

بينما كانت الشابة تجلس أمام الكاميرا وتسجل لايف على تيك توك، وفي منتصف حديثها عن مشروب جديد كـ دعاية له، فوجئت بشيء غامض من خلفها.

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هرعت الأنفلونسر من مكانها فور ملاحظتها بأن الستار من خلفها يتحرك وكأن شخص ما يحركها من الخلف، وعندما ذهبت صوب الستار لم تجد شيئا.

18 ثانية طول مدة الفيديو الذي أرعب كل من شاهده، وحتى تتغلب الانفلونسر على الخوف قامت بـ غلق باب النافذة بـ إحكام.
 

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