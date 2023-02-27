عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ الرغوة والمايك.. مذيع يقدم تقريرا وهو يستحم داخل حمام شعبي| فيديو

صدى البلد

بينما يتخذ من الصابون سترة تغطي جسده يطل مذيع تليفزيوني على متابعيه من داخل إحدى الحمامات الشعبية بالقاهرة.


 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  لقطات من التقرير الذي يظهر فيه المذيع وهو داخل حمام شعبي في مصر ، ويمسك بيد المايك بينما يغطس جسده في الصابون.


 

txt

قصة مؤثرة.. وفاة سوري عقب وصوله مكة على دراجته الهوائية من ألمانيا

txt

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

وكان المذيع يتحدث في التقرير عن تاريخ الحمامات الشعبية في مصر ونشأتها والتي كانت بداياتها مع العصر الفاطمي والعثماني على يدالأمراء للاستحمام والاستجمام.


 

ومع حديث المذيع عن المعلومات التاريخية للحمامات الشعبية، ظهر شخص من العاملين تقريبًا وهو يدلك ظهره.


 

txt

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

txt

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

على الرغم من المعلومات المذكورة في الفيديو الا ان الجمهور لم يعير اهتمام سوى بـ وضع المذيع الذي يستحمى داخل المغطس وقد اطلقواعلى برنامجه اسم "حمام العافية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

موضوعات متعلقة

قصة مؤثرة.. وفاة سوري عقب وصوله مكة على دراجته الهوائية من ألمانيا

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

أسراب الطيور غامضة تترك السماء وتهبط على الأرض.. هل تنذر بـ كارثة؟

ما وراء الحفرة العميقة التي ظهرت في تركيا وعلاقتها بالزلازل | صور

دراسة أمريكية : الزواج يطيل العمر ويحسن صحة القلب

دق ناقوس الخطر.. العالم يتجه إلى حلقة الموت

عمره 2000 عام.. الكشف عن كتاب الموتى في تابوت أحمس| صور

إلزام الكوريين الشماليين بـ ارتداء أقنعة وجه بقطع غريبة| صور

ترشيحاتنا

بث مباشر.. الإمارات تستعد لإطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاء

بعد إصابة لاعبة رياضية شهيرة.. تحذير من حمي البحر المتوسط ودمور العضلات.

حسن شاكوش: بقيت أقرف من التيك توك بسبب الأشكال اللي عليه .. ڤيديو

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الإلكتروني

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

بادروا بالأعمال سبعا.. علي جمعة يوضح فضل 5 عبادات في نهار شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ