بـ الرغوة والمايك.. مذيع يقدم تقريرا وهو يستحم داخل حمام شعبي| فيديو

بينما يتخذ من الصابون سترة تغطي جسده يطل مذيع تليفزيوني على متابعيه من داخل إحدى الحمامات الشعبية بالقاهرة.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من التقرير الذي يظهر فيه المذيع وهو داخل حمام شعبي في مصر ، ويمسك بيد المايك بينما يغطس جسده في الصابون.





وكان المذيع يتحدث في التقرير عن تاريخ الحمامات الشعبية في مصر ونشأتها والتي كانت بداياتها مع العصر الفاطمي والعثماني على يدالأمراء للاستحمام والاستجمام.





ومع حديث المذيع عن المعلومات التاريخية للحمامات الشعبية، ظهر شخص من العاملين تقريبًا وهو يدلك ظهره.





على الرغم من المعلومات المذكورة في الفيديو الا ان الجمهور لم يعير اهتمام سوى بـ وضع المذيع الذي يستحمى داخل المغطس وقد اطلقواعلى برنامجه اسم "حمام العافية".