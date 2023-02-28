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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ترهل الثدي .. الأسباب والأنواع والوقاية والعلاج

ترهل الثدي الأسباب
ترهل الثدي الأسباب والأنواع والوقاية والعلاج

يتغير شكل الثدي بشكل طبيعي بمرور الوقت، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترهل الثديين ، مثل الشيخوخة أو فقدان الوزن أو عدم ارتداء حمالة الصدر لدعم الثديين، هناك أحدث التقنيات الطبية المتاحة في الوقت الحاضر والتي يمكن أن تساعد في علاج ترهل الثديين . 

 كشف موقع هيلثي عن العلاجات المتاحة ونصائح الوقاية من ترهل الثدي.

 

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نصائح وقائية للثدي المترهل


وفقًا للأبحاث ، لا يمكن أن يمنع تمامًا ترهل الثديين إذا كانا يظهران بالفعل ومع ذلك ، إذا بدأتي في الاعتناء بنفسك مبكرًا ، فهناك بعض الأشياء التي قد تساعد على منع ترهل ثدييك، بعض النصائح التي يمكنك اتباعها هي:

- شرب الكثير من السوائل - شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى يمكن أن يحافظ على رطوبة جسمك من أجل الحفاظ على مرونة الجلد.

- الحفاظ على وزن منتظم للجسم - عليك بتناول نظامًا غذائيًا صحيًا دائمًا من خلال تعزيزه بالبروتين أو الألياف أو العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، تجنب تناول الأطعمة المقلية أو السريعة للحفاظ على وزن صحي ومنتظم.

- الإقلاع عن التدخين - إذا كنت مدخنة منتظمة، فعليكي الإقلاع عن التدخين يمكن أن يؤثر التدخين على مرونة الجلد ، مما يؤدي إلى ترهل الثديين.

- حافظي على وضعية جيدة - حافظي دائمًا على وضعية جيدة أثناء الجلوس والوقوف يمكن أن يساعد الحفاظ على وضعية جيدة في دعم ثديك وقد يمنحه شدًا طبيعيًا.

- التمارين المنتظمة - يمكن أن تساعد ممارسة التمارين المنتظمة مع الحد الأدنى من التمدد مثل تمارين الضغط أو اليوغا أو التمارين الرياضية المائية على منع ترهل الثديين.

علاجات ترهل الثديين

قد يختلف حجم وشكل الثديين من شخص لآخر يمكن لجراحي التجميل ذوي الخبرة إجراء علاجات متقدمة لترهل الثدي لإعادة بناء الثدي المترهل من أجل تحسين المظهر الجمالي للثدي سيقوم الطبيب بتشخيص شدة الترهل، وبناءً على ذلك ، سيحدد جراح التجميل الطريقة الأنسب لإصلاح الثدي. بعض العلاجات لإصلاح ترهل الثدي هي:

شد الثدي - هذا إجراء جمالي يساعد في إصلاح ترهل الثديين خلال هذا الإجراء ، قد يقوم جراح التجميل بإزالة أنسجة الجلد الزائدة من الثدي المترهل من أجل تحديد شكلهما مع منحهما شكلًا أفضل. يعطي علاج شد الثدي مظهرًا محسنًا ويشد الجلد لتعزيز المظهر الجمالي للثدي.

تكبير الثدي - يمكن للجراح التجميلي أيضًا أن يوصي بهذا الإجراء لتقليل تدلي الثدي، الهدف من عملية تكبير الثدي هو استعادة شكل وحجم الثديين يقوم الجراح بإجراء العملية بدقة من أجل إصلاح ترهل الثديين بشكل متماثل.

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