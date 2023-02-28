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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكباب المشوي بمذاق الجاهز

طريقة عمل الكباب
طريقة عمل الكباب المشوي بمذاق الجاهز

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل الكباب المشوي بمذاق الجاهز وبطريقة سهلة وسريعة لعشاق الكباب المشوي .

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المكونات لعمل الكباب المشوي بمذاق الجاهز


كيلو لحم بتلو أو بقرى مقطع مكعبات
"تتبيلة الكباب"
عصير 2 بصلة كبيرة مصفى من "التفل"
نصف كوب من الخل
1 طماطم كبيرة 
نصف كوب من الزيت
5 ورقة لورة
1 جوز الطيب
1 معلقة حبهان
1 معلقة قرنفل
ربع فنجان كاتشب
ملح وفلفل أسود
معلقة كزبرة ناشفة


طريقة عمل الكباب المشوي

لعمل التتبيلة تفرم جميع المكونات السابقة في الخلاط وتتبل بها مكعبات اللحم في مدة لا تقل عن 4 ساعات ولمزيد من المذاق الشهي يفضل أن تبقى اللحم في المكعبات من اليوم السابق قبل الشوي .
نرص مكعبات اللحم في أسياخ الشيش مع مكعبات البصل والفلفل الألوان ثم تشوى على الشواية الفحم أو الشواية الكهرباء أو حتى في الفرن.
ويمكنك تقديم الكباب مع السلاطات الخضراء والباذنجان والطحينة " وبالهنا والشفا.

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