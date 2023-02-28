عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد القادة العام للفتيات"

ختام فعاليات البرنامج
ختام فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة

يختتم معهد إعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبي إعداد القادة العام للفتيات الذي عُقد بعنوان تكافؤ الفرص تحت شعار "هن"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة أ.د/كريم همام مدير المعهد، وذلك تحت اشراف عام الأستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة هالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، وإشراف د/ حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة بعنوان الطلاق قضية مجتمعية " الأسباب.. التداعيات "، ومحاضرة عن الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة.


ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام فخره بالطالبات المشاركات في هذا البرنامج التدريبي، حيث كانوا مثالا للالتزام، بجانب رؤيتهم المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، فهم يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كاف من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.

وأفاد "همام" سعى معهد إعداد القادة الدائم لإقامة البرامج التدريبية التى تساهم فى التوعية بكل قضايا المجتمع، والمساهمة فى زيادة حصيلة الوعي الثقافي من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم فى تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية، بجانب دعم روح التعاون والتعارف والتقارب لطلاب الجمهورية جميعا بهدف بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

txt

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني

txt

تفاصيل مسابقة البحث العلمي الكيمياء وارتباطها بالتغيرات المناخية بهذا الرابط


كما يسعى المعهد أيضا من خلال برامجه ومحاضراته المقدمة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الاصيلة للشعب المصري ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تراود فكر الشباب والعمل على نشر روح الانتماء للوطن حيث أن الشباب هم قادة المستقبل .

وناقشت د. أميره عبد الحكيم رئيس قطاع التنمية المستدامة بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، خلال محاضرة الطلاق قضية مجتمعية " الأسباب.. التداعيات "، عن أسس اختيار شريك الحياة
وأسباب الطلاق وآثاره، حيث تمثل قضية الطلاق إحدى القضايا المجتمعية المهمة التي أولاها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد اهتمامًا خاصًا لما لها من تداعيات على الأسرة ومستقبل الأبناء.
وفي نهاية المحاضرة قدمت نصائح للفتيات عن الحياة الأسرية السليمة، ودعم استقرار الأسرة وتماسكها.

كما انطلقت محاضرة الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة وحاضر فيها فضيلة الدكتور أسامة قابيل من شباب علماء الأزهر الشريف والملقب بـصاحب السعادة، وتناولت العديد من الموضوعات التثقيفية في الحياة العامة والدينية بمفهوم حديث وعصري يتلائم مع احتياجات الطلاب الذهنية ومتطلبات العصر الحديث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لبناء قادة على قدر تحمل المسؤولية، للمساهمة فى الارتقاء بمجتمعهم وبلادهم، مؤكدا على أهمية الوعي والعلم، حيث ان العلم رسالة حضارية و مهنة إنسانية شريفة فهو مهنة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
وقد تطرق "قابيل" إلي ضرورة العودة للقيم العالية والمعتقدات الدينية السمحة، وضرورة المعايشة مع الآخر، ومحاربة الأفكار المغلوطة حيث أنها تؤدى إلى ضياع الأمن والاستقرار وتؤثر على المجتمع كله، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "  ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله".
وأشار "صاحب السعادة" أن دور الشباب هو الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء.
وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار  والاجابة على جميع تساؤلات الطلاب، حيث أشاد الجميع بالمعلومات القيمة والتنويرية التى قدمت خلال المحاضرة .

وفي ختام اليوم بدأت فعاليات الحفل الختامى التى تضمنت العديد من الفقرات المسرحية والإنشاد والشعر والتى أظهرت إبداعات ومواهب الطالبات المشاركات، وفى نهاية الحفل الختامى تم توزيع شهادات التقدير.
 

التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي الفكر المتطرف البرنامج التدريبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيه مرة واحدة|قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن والبانيه يصل 200 جنيه

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد صلاة الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

بحد أقصى 15%.. فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2023| تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني

200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية مقدمة من مؤسسة صناع الخير و"إي فاينانس"

برامج دراسية جديدة بجامعة القاهرة للدخول في عصر الثورة الصناعية الخامسة

منح للدراسة الجامعية في رومانيا .. اعرف الشروط وطريقة التقديم

ينتهي 10 مارس.. تفاصيل التقدم للبحث العلمي بمقترحات بحثية جديدة

“التعليم العالي” تكثف جهود خدمة المجتمع| خطة للقضاء على الأمية.. قوافل ضمن “حياة كريمة”.. ومواجهة القضية السكانية

التعليم العالي :  تفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضية السكانية

علوم البحار: الأماكن المنخفضة الأكثر تأثرا بارتفاع منسوب المياه

ترشيحاتنا

علاء أبوالقاسم: حققت نتيجة أفضل من العام الماضي بكأس العالم لسلاح الشيش

جرائم الختان| النيابة الإدارية تهيب بالأهالي حماية أطفال مصر وبناتها

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الفاصوليا الخضراء كلمة السر| تفاصيل ضبط أكبر شحنة كبتاجون بدولة خليجية

البترول بتفكرك.. غدا بدء استقبال قراءة عداد الغاز إلكترونياً لشهر مارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

احتفلا بعيد زواجهما الرابع وماتا| حادثة مروعة تقتل أسرة على طريق الإسماعيلية

أندر أنواع التوائم.. أم تثير الجدل بولادتها الثانية بعد أشهر من الأولى

فيديو

مريض بالمازوخية.. طارق الشناوي يفتح النار على سعد لمجرد بعد حبسه

فقدت بصرها .. من هى البلوجر سارة محمد التي أثارت اهتمام رواد السوشيال ميديا/ فيديو جراف

تراجع مياه البحر في الإسكندرية.. معهد علوم البحار يكشف السبب/ فيديو جراف

عودة كارتيرون لتدريب الزمالك | شائعة أم حقيقة ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ