عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

البرلمان يحاصر وزيرة التضامن .. نواب ينتقدون مشكلات تكافل وكرامة ..صعوبات تواجه ذوى الاحتياجات في عمل كارت الخدمات المتكاملة.. والعمدة يطلب الاستعانة بالرائدات الريفيات لسد عجز الموظفين بالمحافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

 

  • برلماني: تعطل أجهزة التابلت يصعب تقديم تظلمات المواطنين من الحذف من بطاقات تكافل وكرامة
  • برلماني: ذوى الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات كبيرة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة 
  • برلمانية: معظم مقرات الشؤون الاجتماعية مؤجرة ولا يوجد أماكن انتظار 

 

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مواجهة برلمانية مع وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بعدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

 

بداية ، أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

 

وقال : الإشكالية الكبيرة في التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى معاناة المواطنين في الحصول على حقوقهم سواء تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب موظفي التضامن الاجتماعي في المحافظات.

 

وانتقد عضو النواب، تأخر وزارة التضامن في البت بشأن التظلمات الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، قائلا: الرد الذي يتم على الجميع "جاري استخراج الفيزا"، ومر على هذا الأمر أكثر من سنة.

 

ولفت أبو زيد، إلى إشكاليات تعطل أجهزة التابلت في وحدات مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بما يعطل تسهيل تقديم تظلمات المواطنين من الحذف من بطاقات تكافل وكرامة.

 

وأوضح عضو البرلمان، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات كبيرة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للحصول على الحقوق التي يقرها القانون، مطالبا بتسهيل إجراء التظلمات على الكشف الطبي للحصول على هذه البطاقات.

 

وطالب النائب، بضرورة الإسراع في تطبيق القانون في شأن الترخيص للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الجمعيات التي استوفت كافة الأوراق والشروط بمركز ملوي بمحافظة المنيا، إلا أنها لم تحصل على الترخيص حتى الآن . 

 

من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن ما يجري في المجلس ماهو إلا إرساء لقواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على الشعب المصري. 

 

وأضاف “ مرعي ”  خلال الجلسة العامة التي شهدت انتقادات لأداء الحكومة، خلال توجيه طلبات إحاطة وأسئلة لوزيرة التضامن الاجتماعي: " تأخذي قرارات ممكن تكون قرارات جيدة في صالح المواطنين لكن قصص تكافل وكرامة، الناس عندي في مركز المحلة بتتعذب البطائق موجودة علشان يروح يستلمها يعاني معاناة شديدة".

وطالب مرعي بتشجيع المشروعات الصغيرة في القرى حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل دائم.

 

من جانبها قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الشكوى الدائمة من تكافل وكرامة، مطالبة بالتدقيق في المواصفات، وأضافت "وزارة التضامن محتاجة تركز في مشروعات القرى المنتجة لحل أزمة مصدر الرزق ولا يكون الاعتماد الدائم على الدعم".

 

من جهته اقترح النائب محمود العمدة الاستعانة بالرائدات الريفيات لسد عجز موظفي إدارات وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات. 

 

ووجه العمدة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، وفي الوقت نفسه انتقد قلة عدد الموظفين في إدارة وزارة التضامن في محافظة المنيا. 

ولفت إلى أن معظم مقرات الشؤون الاجتماعية مؤجرة ولا يوجد أماكن انتظار وينتج ازدحام شديد، واقترح تكليف الرائدات الريفيات بالعمل لشد نقص الموظفين مقابل مكافأة بسيطة.

 

من جهتها قالت النائبة أسماء الجمال، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من استخراج الكروت الخاصة بهم وقف دعم تكافل وكرامة لأسباب وتعقيدات من داخل الوزارة .  

 

 

حنفى جبالى مجلس النواب طلبات احاطة محمد عبد الحكيم أبو زيد تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبانيه الآن في الأسواق.. تعرف عليها

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك سلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال ب8 درجات بهذه المدن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اعتماده من وزير التعليم

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض.. وتشييع جنازته بعد الظهر اليوم

هبوط جديد في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بـ58 مليون دولار

ترشيحاتنا

التعليم والرياضة.. السيسي ورئيس وزراء المجر يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

شاهد| سقوط طائرة مسيرة بالقرب من العاصمة الروسية

الأهلي يؤمن مواهب قطاع الناشئين بقرار عاجل

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

أحدث موبايل سامسونج للغلابة .. سعر ومواصفات Galaxy A14 5G

البحوث الفلكية تطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة حول الزلازل وتنبواءات الخبير الهولندي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

هل من الآمن تناول الملينات لخسارة الوزن.. المعلومة الصحيحة

في أحدث ظهور لها.. الفنانة نوال الزغبي بإطلالة ملفتة

خايفة يزيد وزنك أكثر .. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون قبل رمضان

فيديو

35 عاما وراء الميكروفون.. عودة برنامج شحاتة العرابي بإذاعة القرآن الكريم|فيديوجراف

رانيا يوسف: الراجل بيفكر بغريزته.. وعليا أقساطI فيديو

هكذا يتنبأ بالزلازل .. أستاذ جيولوجيا يكشف حقيقة العالم الهولندي فرانك هوجربيتس "فيديوجراف"

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ