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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تتسلم شهادة تصنيف "QS" بعد حصولها على المرتبة 101

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أهدى مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بجامعة بني سويف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، شهادة تصنيف"QS" بعد حصول الجامعة على المرتبة 101 على مستوى المنطقة العربية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، إن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير منها السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، والبحث الأكاديمي، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات دولية، والاستشهادات النوعية في التخصصات المختلفة. 

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 وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي إلى أن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها التدريب على النشر الدولي، وتحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية.

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