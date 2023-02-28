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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لن نرسلها".. تقرير أوروبي يصدم أوكرانيا بشأن تسليم دبابات ليوبارد

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أفاد موقع نيويورك تايمز الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن دول أوروبا تواجه مشكلات في توفير دبابات ليوبارد التي تعهدت بها لـ أوكرانيا.

وأضاف الموقع  الأمريكي نقلا عن مسؤولون غربيون، أن توفير دبابات ليوبارد لأوكرانيا ليس سهلا كالإعلان عنه.

كما قال مسؤولون ألمان لنيويورك تايمز، إن جيوش أوروبية رفضت إرسال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا بسبب حاجتها لها.

وكانت قد وافقت ألمانيا على تسلين دبابات ليوبارد إلى ألمانيا بعد أزمة استمرت لأسابيع وطالبت خلالها أوكرانيا بتسليمن الدبابات في أسرع وقت، وهو الأمر الذي كانت ترفضة ألمانيا وكانت ولكن بعد الضغط الغربي عليها وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وافقت برلين على تسليم الدبابات، كما أنها أعضت الإشارة الخضراء إلى جميع الدول المشغلة للدبابة بسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا إن أرادو.

وفي وقت سابق، قال روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، إن تسليم دبابات القتال الألمانية ليوبارد 1 وليوبارد 2 إلى أوكرانيا جاء متأخرا بعض الشيئ، حيث كان الوقت ينفد قبل هجوم روسي متوقع.

وأكد هابيك، في تصريحات لصحيفة "دي تسايت"، أنه "بقرار إرسال الدبابات، فإننا نبذل قصارى جهدنا".

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وأضاف: "لقد فات الأوان بعض الشيء، لكن الأمر انتهى.. الجميع يتوقع هجوما روسيا مريعا.. الوقت يمضي".

وأضاف أن ألمانيا ليست مستعدة لمناقشة إرسال طائرات حربية تقول أوكرانيا إنها تحتاجها في حربها ضد القوات الروسية.

وحثت أوكرانيا الحلفاء على تسريع وتيرة المساعدة العسكرية في الوقت الذي يستعد فيه وزراء دفاع الناتو، اليوم الأربعاء، للاجتماع لليوم الثاني، بينما قالت روسيا إن قواتها اخترقت خطين محصنين من الدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

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