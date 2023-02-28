انقسام بالحكومة الإسرائيلية.. وزير شئون القدس يقدم استقالته إلى نتنياهو

أفادت تقارير اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أزمة في الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أبلغ وزير شؤون القدس من حزب "عوتسما يهوديت"، مئير بروش، نتنياهو باستقالته من منصبه.

وقالت القناة "12" العبرية، إن استقالة وزير شؤون القدس جاءت بعد مزاعم تفيد أن من حزب "شاس" الإسرائيلي يضعون العقبات بداخل الوزارة ويقومون بأفعال خارجة عن صلاحياتهم بشكل غير قانوني.

حيث قال بروس لنتنياهو إن هناك محاولات لإفشال مشروع احتفالية ميرون التي تقام كل عام، من قبل أحزاب أخرى، لافتا إلى أن هذا يعتبر خرقاً لاتفاق الائتلاف وتوصيات لجنة التحقيق وقرارات الحكومة.

وزير شؤون القدس

وعلى جانب آخر، قالت قناة كان العبرية، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على ميزانية الدولة للعامين الماليين الحالي والمقبل، وذلك عقب جلسة عقدها الوزراء، الليلة الماضية.

وبحسب القناة العبرية فإن حجم ميزانية العام الحالي بلغت 484 مليار شيكل، في حين ميزانية العام المقبل ستبلغ 513 مليار شيكل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن جفير ستحصل على ميزانية إضافية بقيمة 9 مليار شيكل.

وستحصل وزارة التعليم الإسرائيلية على ميزانية تقدر بقيمة 84 مليار شيكل والتي تعتبر الأكبر على الإطلاق.

وأضافت أن وزارة النقب والجليل ستحصل على ميزانية بقيمة 2 مليار شيكل التي تعتبر أعلى ميزانية منذ إنشاء المكتب.