عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام بالحكومة الإسرائيلية.. وزير شئون القدس يقدم استقالته إلى نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أفادت تقارير اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أزمة في الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث أبلغ وزير شؤون القدس من حزب "عوتسما يهوديت"، مئير بروش، نتنياهو باستقالته من منصبه.

وقالت القناة "12" العبرية، إن استقالة وزير شؤون القدس جاءت بعد مزاعم تفيد أن من حزب "شاس" الإسرائيلي يضعون العقبات بداخل الوزارة ويقومون بأفعال خارجة عن صلاحياتهم بشكل غير قانوني.

حيث قال بروس لنتنياهو إن هناك محاولات لإفشال مشروع احتفالية ميرون التي تقام كل عام، من قبل أحزاب أخرى، لافتا إلى أن هذا يعتبر خرقاً لاتفاق الائتلاف وتوصيات لجنة التحقيق وقرارات الحكومة.

وزير شؤون القدس

وعلى جانب آخر، قالت قناة كان العبرية، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على ميزانية الدولة للعامين الماليين الحالي والمقبل، وذلك عقب جلسة عقدها الوزراء، الليلة الماضية.

وبحسب القناة العبرية فإن حجم ميزانية العام الحالي بلغت 484 مليار شيكل، في حين ميزانية العام المقبل ستبلغ 513 مليار شيكل.

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ستقنن وضع المستوطنات وستبني آلاف المنازل

الجامعة العربية تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن جفير ستحصل على ميزانية إضافية بقيمة 9 مليار شيكل.

وستحصل وزارة التعليم الإسرائيلية على ميزانية تقدر بقيمة  84 مليار شيكل والتي تعتبر الأكبر على الإطلاق.

وأضافت أن وزارة النقب والجليل ستحصل على ميزانية بقيمة 2 مليار شيكل التي تعتبر أعلى ميزانية منذ إنشاء المكتب.

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير شؤون القدس القدس مئير بروش إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

الأعلى للإعلام: وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات إلى النيابة العامة

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

موضوعات متعلقة

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ستقنن وضع المستوطنات وستبني آلاف المنازل

الجامعة العربية تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

رغم الخلافات.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية لمدة عامين

رحب ببيان مجلس الأمن.. أبوالغيط: عكس الرفض الدولي لسياسات الحكومة الإسرائيلية

"الحكومة الإسرائيلية والتحديات الجديدة".. مؤسسة ياسر عرفات تعقد ملتقى الحوار السادس

تزامنًا مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالقدس|مظاهرات في «اللد» احتجاجًا على موجات العنف بالمدينة

مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ترشيحاتنا

عزة مصطفى توجه الشكر لوزارة الداخلية بعد الاستجابة لعلاج فتاة مصابة بالشلل

مفاجأة مدوية.. زيلينسكي يستعد لـ الهروب إلى أمريكا

آخر من يعطون المواعظ.. وزير الأمن الإسرائيلي ينتقد تصريحات الخارجية الألمانية

زيادة المعاشات واستثمار أموال التأمينات ..17 تصريحا لوزيرة التضامن أمام النواب

لأول مرة القندوسي أساسيًا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الداخلية

بوتين يوقع مرسوما لإنهاء معاهدات روسيا مع مجلس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عليا أقساط.. إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

فيديو

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ