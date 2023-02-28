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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. زيلينسكي يستعد لـ الهروب إلى أمريكا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيضطر إلى الفرار من البلاد إلى أمريكا بعد أن توقف واشنطن الدعم العسكري لنظام كييف.

وقال ماكجريجور: "أنا متأكد من أن زيلينسكي سينتهي به المطاف بالعيش في مكان ما في ضواحي ميامي”.

وأوضح أن “الولايات المتحدة، مثل الإمبراطورية البريطانية، دولة تتمتع بقوة بحرية وجوية، ولكن بدون جيش كبير مثل القوة العظمى البرية لروسيا”.

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وقال ماكجريجور، إن “هذا يحد من العمليات العسكرية لواشنطن في الخارج: يوفر الجيش الأمريكي الدعم الجوي والبحري ، وبعد ذلك ، بعد أن حقق أهدافه ، يسحب القوات ، تاركًا حليفًا على الأرض وحده مع قوات العدو.

واختصر الكولونيل قائلاً : "لقد رأينا هذا في فيتنام والعراق وأفغانستان.. أخشى أن يحدث نفس الشيء في أوكرانيا".

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