مزاعم روسية حول إرسال أوكرانيا طائرة مسيرة في موسكو

قال الحاكم أندري فوروبيوف على قناته على تليجرام اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيرة أوكرانية تحطمت بالقرب من كولومنا في العاصمة موسكو.

وقال رئيس المنطقة إنه لم تقع إصابات أو دمار على الأرض، وأضاف: أن السلطات المختصة تتعامل مع الوضع، ولا شيء يهدد سلامة السكان"، وحدث هذا بالقرب من قرية جوباستوفو، وكان الهدف على الأرجح منشأة بنية تحتية مدنية، ولم تتضرر، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية ريا نوفوستي صورة للطائرة المسيرة، والتي بدت وكأنها طائرة هجومية من طراز UJ-22 أوكرانية الصنع. UJ-22 قادر على السفر لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر (أو حوالي 500 ميل).

من غير الواضح أين ومتى تم التقاط صورة الطائرة بدون طيار المحطمة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الحرب الإلكترونية قمعت طائرات بدون طيار أوكرانية حاولت مهاجمة كراسنودار وأديغيا المجاورة في جنوب غرب روسيا.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي أن الجيش الروسي أسقط طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة سوراز بالقرب من حدود بيلاروسيا.

ولم تتحقق شبكة سي إن إن على التحقق بشكل مستقل من الادعاءات، كما لم تعلق السلطات الأوكرانية على أي هجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.