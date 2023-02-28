روسيا تعلن شرطا واحدا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

حددت روسيا شرطا واحدا لقبولها التفاوض مع أوكرانيا وهو عدم التفريط في مناطق ضمتها وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا مستعدة لمفاوضات إذا قبلت كييف سيطرة روسيا على هذه المناطق وفقا لما نشرته وكالة الأنباء رويترز.

وقال بيسكوف: اصبحت سيطرة روسيا على المناق الاربعة امرا واقعيا، دستور روسيا قائم ولا يمكن تجاهله هذه حقائق مهمة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين “إذا اتخذ الأوكرانيون الموقف الملائم ، يمكن ذلك تسوية على طاولة ، لكن الأمر الرئيسي هو تحقيق أهدافنا”.