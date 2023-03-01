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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أوصي به النبي لمن عليه ديون وأصابته الهموم .. تعرف عليه

الدعاء
الدعاء

كشف الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن دعاء يستحب ترديده لمن عليه ديون عسى الله أن يفتح عليه ويوسع عليه رزقه.

وقال خالد عمران، في لقائه على فضائية "ام بي سي مصر 2"، إن الدعاء لله تعالى يكون بأي كلمات ترد على لسان المسلم وبما يفتح الله عليه به.

وأضاف، عمران، أن أهل العلم قالوا إن المسلم لو أصابه هم أو كرب، فعليه قراءة سورة يس ثلاث مرات، بنية سعة الرزق، وبنية طول العمر، وبنية حسن الخاتمة، فقالوا عن سورة يس "يس لما قرأت له".

وتابع أمين الفتوى: يجوز كذلك أن ندعو الله بعد قراءة سورة يس ونقول "اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، اللهم يا ذا الطول والإحسان، اللهم يا ذا الطول والإكرام، يا ظهر اللاجئين ، اللهم إن كنت كتبتني عند في أم الكتاب شقيا أو محروما فامح الله شقاوتي وحرماني ووسع في رزقي.

اللهم يا ذا التجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان، اغفر لنا ما تعلم وما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، فهذه بعض الأدعية التي يرددها الصالحين، وكنا نرددها سويا عند اجتماعنا في المساجد.

وأشار إلى أنه يستحب كذلك ترديد دعاء ختم القرآن، فهو دعاء جامع في أي وقت، ويجوز ترديد دعاء ختم القرآن في أي وقت ولأي حاجة، وكذلك في ليلة النصف من شعبان ففيها استجابة الدعاء.

وكشف أمين الفتوى، أن النبي أوصى رجل كان عليه دين أن يردد ويقول (اللهم اجعل القرآن العزيم ربيع قلبي، ونور بصري وجلاء همي وذهاب حزني).

 

دار الإفتاء الدعاء أهل العلم سورة يس استجابة الدعاء دعاء ختم القرآن

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