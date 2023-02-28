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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يكشف عن التصميم الجديد لبوستر الدورة 24

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة عن التصميم الجديد لبوستر الدورة الرابعة والعشرين المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023، والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد.

 

في تصميم راق وبسيط يعبر اللباد عن التزاوج الفريد ما بين المدينة «المائية» البرتقالية الهادئة سماوية الإضاءة.. التي تحتضن النشاط الرفيع السينمائي النوعي.. وطيور النورس «الرمز» العالمي للسواحل العامرة الآمنة، وعن خير الماء، وعن آلات العرض السينمائي الكلاسيكية، ببكراتها المعروفة التي تصبح قوارب عائمة.. وتتخذ شكل مرابط البواخر والقوارب المنصوبة على الضفاف، في ممرات مائها رقراق..عن المياه التي تربط العالم، وتقرّب ثقافاته..وعن السينما التي تحتفي بفكرة الـ «المشهد».

 

البوستر الجديد 

 

جدير بالذكر أن الدورة الـ ٢٤ للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

 

يذكر أن المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ ٢٤ للمهرجان الناقد عصام زكريا.

 

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول الخميس... مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة ال ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية.

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