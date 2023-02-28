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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض مسلسل اللعبة خلال شهر رمضان القادم .. تفاصيل

هشام ماجد
هشام ماجد

كشفت قناة mbc مصر عن  عرض مسلسل اللعبة 3 علي شاشتها ، خلال شهر رمضان القادم .

وفاجأت قناة mbc مصر الجمهور بعرض مسلسل اللعبة 3 خلال شهر رمضان القادم ، بعدما تم طرحه علي منصه شاهد منذ ما يقرب من العام . 

ومن ناحية اخري قامت منصه شاهد بتاجيل عرض مسلسل اللعبة 4 الي ما بعد شهر رمضان القادم ، بعدما كان مقررر طرحه خلال شهر يناير الماضي . 

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

وبعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "اللعبة" فى موسم رمضان 2020، قرر صناع العمل تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

اللعبة رانيا يوسف مي كساب مسلسل اللعبة شهر رمضان منصة شاهد قناة mbc مصر

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