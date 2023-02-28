أحمد المسلماني: نظرية المؤامرة ظهرت بشدة في تحليل سبب الزلزال التركي السوري

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن تركيا وسوريا تعرضتا لزلزال مدمر خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه الأصعب منذ عام 1939، ويعتبر أكبر كارثة طبيعية في القرن الحالي.

وقال “المسلماني”، خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، "هناك العديد من النظريات التي حللت أسباب الزلزال، واتجهت بعض النظريات إلى أن غواصة روسية أطلقت صاروخا نوويا؛ أدى لحدوث الزلزال، والبعض أكد أن سبب الزلزال هو قيام أمريكا بإلقاء قنبلة نووية على تركيا تسببت في الزلزال المدمر".

وأضاف أحمد المسلماني "نظرية المؤامرة ظهرت بشدة في تحليل أسباب الزلزال التركي السوري".

وتابع "كل هذه النظريات ليست صحيحة مطلقا"، موضحا أن "العالم الهولندي توقع فقط حدوث زلازل في منطقة تركيا، وتركيا متواجدة على حزام زلازل وهي عرضة لحدوث زلازل في أي وقت".

ولفت إلى أن "ما قاله العالم الهولندي حديث عادي، وتصادف مع ما قاله حدوث الزلزال في تركيا".