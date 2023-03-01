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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 : مشكلة صحية

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، من الأبراج النارية ومن أبرز صفاته الثقة بالنفس وقوة الشخصية والتفكير الإيجابي ويرفض الاستسلام.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : انتبه على صحتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

يمكن أن يتوقع الأسد الذي يتمتع بموهبة الفنون أن ينجح مهنيًا، المكاسب من حيث المال متوقعة هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على منزلك المالي بالترتيب، قد يرغب القليل منكم في شراء سيارة أو بعض العقارات، من ناحية أخرى ، قد تكون صحتك سببًا رئيسيًا للقلق، يمكن أن تكون المشاكل الصحية المستمرة مصدرًا رئيسيًا للضيق.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

زيادة الراتب قد تكون في طريقها بالنسبة لك، عند العمل على مهام صعبة مع عدد أكبر من كبار أعضاء فريق العمل.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

إذا لم تهتم بصحتك، فقد تؤدي حتى المشكلات الصحية البسيطة إلى اعتماده على الأدوية، تطلب صحتك نظامًا غذائيًا متوازنًا وراحة كافية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على لياقتك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قد يكون اليوم تحديًا بالنسبة إلى مواليد برج الأسد، قد تكون حبيبتك في انتظارك لإظهار بعض المودة والحب بعد غياب، لكن جدولك المحموم في العمل قد يجعل ذلك صعبًا.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

أن تكون هناك فترة من الرتابة في المنزل بالنسبة للأسد، يبدو أن الجميع يتبعون نفس الروتين القديم، يمكن أن يؤدي تنظيم الأنشطة الترفيهية مع العائلة إلى إضفاء إشراقة على المنزل الباهت. 

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