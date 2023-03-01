لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

شوهد مخلوق غريب يشبه وحش بحيرة لوخ نيس قبالة ساحل سومرست يستمتع بالسباحة بالقرب من الشاطئ في بلدة كليفيدون البريطانية.

وبحسب “ديلي ستار” البريطانية، صُدم السياح في كليفيدون لرؤية ما يشبه الوحش الأسطوري الاسكتلندي بعيدًا عن المنزل بعد اكتشاف «وحش البحر» بجوار رصيف المدينة.

وكانت آنا بورس تمشي على طول الواجهة البحرية مع ابنتها جريس البالغة من العمر ست سنوات عندما شاهدت المخلوق، الذي قالت إنه كان بطول عدة أقدام، يتمايل صعودًا وهبوطًا في الماء.

وقالت السيدة بورس: «كنا نجلس على أحد المقاعد أمام الرصيف».. «كان المنظر مخيف بجوار الرصيف مباشرة ولاحظت أنه يتحرك».

وأضافت «تحرك على طول الطريق على طول البحر أمامنا بينما كنا نجلس هناك».

وتابعت: «قالت ابنتي جريس إنه يشبه وحش البحر.. شكله فقط يذكرني بنيسي».

ولم تكن السيدة بورس وابنتها وحدهما من اكتشف المخلوق - فقد هرع آخرون أيضًا إلى الشاطئ لنشر صور ما يسمى بالوحش ، حيث قال البعض إنها «فقدت» لأنها كانت بعيدة جدًا عن بحيرة لوخ نيس حيث تقيم عادة.

يُعد وحش لوخ نيس، المعروف أيضًا باسم نيسي، أحد أشهر الكائنات الأسطورية في المملكة المتحدة وقد رآه السياح والسكان المحليون على حد سواء مئات المرات.

وشوهد المخلوق، الذي يُعتقد أنه يشبه الديناصور، في بحيرة لوخ نيس في المرتفعات الاسكتلندية، لكن لم يتم تسجيل مشاهدته رسميًا في البحيرة منذ 11 أكتوبر من العام الماضي.

وتم رصد مخلوق يشبه أوصاف الوحش في وقت سابق من هذا الشهر قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، وكانت هناك مشاهدات متكررة في وسط إفريقيا، حيث يعتقد بعض المشجعين أن نيسي «ربما تكون في عطلة».