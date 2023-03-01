عبد الله غراب: العمل العام أصعب من تولي الوزارة

أكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أنه يتم اتخاذ القرارات في مجلس إدارة نادي الصيد بالإجماع، ولا يوجد اتفاق تام بين شخصين .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشكلة في اكتمال اجتماع الجمعية العمومية بنادي الصيد والتي تحتاج 10 آلاف شخص.

واستطرد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أنه تم زيادة أسعار المأكولات في نادي الصيد والتي تتغير يوميًا بسبب ارتفاع السلع، وهو ما لا يعجب الأعضاء.

وأكد عبد الله غراب أن العمل العام أصعب من تولي الوزارة، مشيرا إلي أن رئاسته لنادي الصيد أصعب من الوزارة.