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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: محطة بحر البقر دخلت موسوعة جينيس

محطة بحر البقر
محطة بحر البقر

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن محطة بحر البقر هى أكبر محطة من نوعها لمعالجة مياه الصرف الزراعي فى العالم، وأن محطة بحر البقر تعمل على توفير المياه والحد من التلوث.

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 وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن حجم الموارد المائية، وطرق استخدامها، معروفة، ولذلك ما تقوم به الدولة من معالجة المياه يساهم بشكل كبير فى أشياء كثيرة.

وأوضح أن الفارق بين الموارد و الاحتياجات الدولة للمياه، كبير جدًا، وأن جزء كبير من الاحتياجات تعوض من خلال معالجة المياه.

وأشار إلى أن المياه يتم معالجتها و محطة بحر البقر دخلت موسوعة جينيس، وأن هناك محطة تتم فى غرب الدلتا، وأن الدولة تعمل على خفض العجز بالمياه.

وأوضح أن معظم دول العالم تلقى الصرف الزراعي فى المصارف، ولكن مصر يتم معالجة المياه فيها.

محطة بحر البقر معالجة مياه الصرف وزارة الرى الري القناة الأولى

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