لوك جديد.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت ميرهان حسين متابعيها صوراً جديدة له من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ميرهان في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان مطرز و محتشم باللون البيج، ومعتمدة علي المكيب الترابي الذي أبرز جمال وجهها ولوك جديد في خصلات شعرها.

ويعرض حاليًا لـ ميرهان حسين مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.