منها الإكسسوارات والجلود.. شباب معرض «ديارنا للحرف اليدوية» يتحدثون عن تجاربهم |فيديو

خصّص برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، فقرة عن شباب معرض ديارنا للحرف اليدوية و التراثية وهم يعرضون منتجاتهم الخاصة.

وقالت أماني عبد العزيز صاحبة البراند الخاص بها "Amany Abdel Aziz Jewellry" ، إن شغلها مختلف عن أى شغل، وأنها فى أثناء السير فى شارع المعز أو الحسين، تلقط أى أشكال مختلفة.

وأوضحت أنها تقوم بعمل اكسسوارات وأشكال مختلفة ومميزة، وأنه بدأت فى مشروعها بعد أن كانت موظفة فى شركة، وتركت الشركة وذهب لـ العمل فى الحرف اليدوية.

كما قالت ناهد أبو المجد صاحبة مشروع تصنيع السجاد، أن بعد التخرج في كلية التجارة، عملت موظفة، وبعد ذلك وصلت لمنصب مديرة تنفيذية، وبعد 2011، حدث مشكلات وجلست فى البيت وتركت العمل.

وأوضحت أنها بعد الجلوس فى البيت لمدة عام، قامت بعمل فكرة مشروع خاص بالجلود، وأن مشروعها بدأ فى فترة حظر التجوال.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل بيدها وتذهب لـ الشركات، وتعرض السجاد المصنع من الجلو.