عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الإكسسوارات والجلود.. شباب معرض «ديارنا للحرف اليدوية» يتحدثون عن تجاربهم |فيديو

ناهد أبو المجد
ناهد أبو المجد

 خصّص برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، فقرة عن شباب معرض ديارنا للحرف اليدوية و التراثية وهم يعرضون منتجاتهم الخاصة.

وقالت أماني عبد العزيز صاحبة البراند الخاص بها "Amany Abdel Aziz Jewellry" ، إن شغلها مختلف عن أى شغل، وأنها فى أثناء السير فى شارع المعز أو الحسين، تلقط أى أشكال مختلفة.

وأوضحت أنها تقوم بعمل اكسسوارات وأشكال مختلفة ومميزة، وأنه بدأت فى مشروعها بعد أن كانت موظفة فى شركة، وتركت الشركة وذهب لـ العمل فى الحرف اليدوية.

 

 كما قالت ناهد أبو المجد صاحبة مشروع تصنيع السجاد، أن بعد التخرج في كلية التجارة، عملت موظفة، وبعد ذلك وصلت لمنصب مديرة تنفيذية، وبعد 2011، حدث مشكلات وجلست فى البيت وتركت العمل.

وأوضحت أنها بعد الجلوس فى البيت لمدة عام، قامت بعمل فكرة مشروع خاص بالجلود، وأن مشروعها بدأ فى فترة حظر التجوال.

وأشارت إلى أنها كانت تعمل بيدها وتذهب لـ الشركات، وتعرض السجاد المصنع من الجلو.

القناة الأولى معرض ديارنا يوسف الحسيني الإعلامي يوسف الحسيني شارع المعز الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

مفاجأة من الحكومة للموظفين قبل شهر رمضان

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

ترشيحاتنا

مفيش حد يستاهل.. رضوى الشربيني توجّه رسالة لـ متابعيها عبر إنستجرام

لوخ نيس.. ظهور وحش البحر الأسطوري يرعب المواطنين في بريطانيا |شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة .. احذر هذا التصرف فى عربيتك

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

بسبب أفيش «تحت الوصاية».. أول تعليق لـ منى زكى بعد الهجوم عليها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار البرتقالى؟

أكلة العزومات.. إليك طريقة عمل المكرونة البشاميل

في أحضانه.. نادين نجيم تثير الجدل بظهور جديد برفقة خطيبها |شاهد

بوصفة اقتصادية.. طريق عمل كيك الشاي

فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ