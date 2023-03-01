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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي يفصح عن موعد دورته المقبلة بعد أكثر من أسبوع عقب إعلانها بـ"برلين"

مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن موعد دورته الـ 45، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية .

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان القاهرة عن موعد الدورة المقبلة المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل منذ أكثر من أسبوع بعد إعلانها من مهرجان برلين .

وحرص الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بصحبة كل من أمير رمسيس مدير المهرجان وأندرو محسن مدير المكتب الفني للمهرجان على حضور الدورة 73 من مهرجان برلين الدولى.
 

جدير بالذكر أن الدورة 44 قد شهدت مشاركة 108 فيلما من 53 دولة، من بينها 30  فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و 57 فيلما فى عروضها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شهدت الدورة الماضية إقبالا جماهيريا كبيرا، كما وصل عدد الضيوف المشاركين فى المهرجان إلى 480 ضيف.

وقد منح المهرجان فى دورته الرابعة والأربعين، المخرج المجرى بيلا تار جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، وذلك لكونه أحد أبرز صناع السينما العالميين الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبرى على مدار مشوارهم الفني.

كما مُنحت الفنانة القديرة لبلبة جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها .

ومُنحت المخرجة كاملة أبو ذكرى  جائزة "فاتن حمامة" للتميز وذلك لبصمتها الإخراجية المميزة.

وانطلاقا من الدور المحوري للمهرجان في تدعيم صناعة السينما وحفظ التراث السينمائي، شهدت الدورة ال 44 للمهرجان ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية وإعادة تقديمهم للجمهور وهما فيلم " يوميات نائب فى الأرياف" للمخرج توفيق صالح وفيلم" اغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق.

يعدّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF)

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