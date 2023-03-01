بلوك غريب.. جيجي حديد تفاجئ متابعيها على إنستجرام

شاركت عارضة الأزياء جيجي حديد متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقد ظهرت بإطلالة غريبة وغير متوقعة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

تفاصيل إطلالة جيجي حديد

وظهرت جيجي حديد بلوك غريب ومختلف للغاية، فقامت بارتداء فستان طويل وكت باللون الأبيض والأحمر والأسود بقصة مختلفة من منطقة الأكتاف .

وتركت جيجي حديد شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

جيجي حديد

وأكملت جيجي حديد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة والماسكرا، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

جيجي حديد



ولم تتكلف جيجي حديد في ارتداء الأكسسورات، حيث اختارت قرطين بشكل غريب باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.