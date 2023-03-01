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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بشبرا الخيمة فى القليوبية .. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بشبرا الخيمة فى القليوبية ، حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بشبرا الخيمة ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بضرورة تكثيف وتشديد وأحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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وقال اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق ، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة بيئية للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموجودة بنطاق حي شرق ، وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعي وخطط الدفاع المدني ضد مخاطر الحريق.

كما استهدفت الحملة متابعة مدى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وكيفية التخلص من المخلفات الصلبة وقد تم التفتيش على مصنع لتصنيع المنتجات البلاستيكية بمنطقة الوحدة العربية وتبين أن المصنع يدار بدون ترخيص كما أنه لا يراعي الاشتراطات البيئية والصحة والسلامة المهنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

وأشار رئيس الحى الى أن الحملات تهدف إلى الرقابة على المنشآت التي تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية ، وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة من سجل بيئي وخطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة المنشآت الصناعية حملة تفتيشية المخلفات الصلبة الأمن الصناعي

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