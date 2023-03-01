بسعر باهظ .. الكشف رسميا عن سلسلة شاومي Xiaomi 13 عالميا

طرحت شركة شاومي الصينية، الإصدار الدولى من هاتف Xiaomi 13 Pro، للبيع بشكل رسمي، وذلك بعد يومين من الإعلان عن نسختها العالمية من سلسلة Xiaomi 13، خلال مشاركتها ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2023، المقام في مدينة برشلونة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ينطلق هاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Pro، إلى الأسواق الهندية كأول سوق دولى للجهاز، ويأتي هاتف الفلاجشيب بألوان السيراميك الأسود والأبيض الخزفي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مقابل سعر 968 دولار (أي ما يعادل 29500 جنيه مصري).



سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro



يعد هاتف Xiaomi 13 Pro، هو النسخة الأعلى ضمن الجيل الثالث عشر من سلسلة شاومي الرائدة، وهو يأتي بشاشة منحنية كبيرة الحجم بقياس 6.73 بوصة، دقة 3200×1440 بكسل، تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 لـ 120 هرتز في الثانية، وكثافة بكسلات تصل حتى 522 بكسل.

وتحتوي الشاشة على مستشعر درجة حرارة اللون المحيط الذي يقوم بضبط درجة حرارة اللون وفقًا للبيئة المحيطة، ويعل الهاتف براجهة المستخدم الجديدة من شاومي MIUI 14، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Xiaomi 13 Pro

ويتميز هاتف Xiaomi 13 Pro، بجسم منحني من السيراميك ثلاثي الأبعاد، محمى بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus لكلا من الواجهة الأمامية والخلفية، مع إطار من الألومنيوم، تبلغ أبعاده 162.9× 74.6 × 8.4 مليميتر، ويزن حوالى 229 جراما.

Xiaomi 13 Pro

ويعمل هاتف Xiaomi 13 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي 13 برو، على بطارية بسعة 4820 مللى أمبير في الساعة، والتي تدعم العمل مع الشحن السلكي الخارق بقدرة 120 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

Xiaomi 13 Pro

ويمتاز هاتف Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم ثلاث مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، توفر كاميرا رئيسية واسعة الزاوية بحجم 1 بوصة، وأخرى telephoto للتكبير البصري حتى 3.2×، والثالثة فائقة الإتساع بزاوية رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13

يأتي هاتف Xiaomi 13، بشاشة من نوع OLED مدمجة، بقياس 6.36 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، وما يصل إلى 1900 شمعة في المتر المربع المعلن عنها أقصى سطوع، كما تدعم لتقنيات Dolby Vision و HDR10+.

Xiaomi 13

وجاء هاتف شاومي الجديد، بثلاث عدسات من شركة Leica.، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم التقريب البصري للصورة OIS، وكاميرا تليفوتوغرافي 3x مع مستشعر 10 ميجابكسل و OIS، ومستشعر فائق السرعة بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويدعم هاتف Xiaomi 13 الشحن السلكي بقدرة 67 وات، والذي يشحن بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في غصون 38 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن الاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن العكسي بقدرة 10 وات.

و تشمل المواصفات الشائعة الأخرى مكبرات صوت ستيريو Dolby Atmos، ودعم تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14 والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويعمل هاتف شاومي 13 ، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، متصل بسعات تخزين مختلفة هي: 8 + 128 جيجابايت، أو 8 + 256 جيجابايت، أو 12 + 256 جيجابايت، أو 12+ 512 جيجابايت.

وسيتم طرح هاتف Xiaomi 13 للبيع في 8 مارس بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والأخضر الزهري، مقابل سعر يبدأ من 999 يورو (أي ما يعادل 32 و 600 جنيه مصري)، للنسخة 8 + 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 13 Lite

يأتي هاتف Xiaomi 13 Lite بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع سطوع يصل حتى 1000 شمعة، ودعم لتقنيات HDR10+ و Dolby Vision، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف Xiaomi 13 Lite، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

وزودت شاومي هاتف Xiaomi 13 Lite بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر ثانوي فائق الإتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 + 8 ميجابكسل، إلى فلاشين مزدوجين لإلتقاط صور سيلفي واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Xiaomi 13 Lite

ويحتوى هاتف Xiaomi 13 Lite، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، بقدرة 67 وات، والتي يتم شحنها بالكامل في غصون 40 دقيقة، الهاتف حاصل على تصنيف IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

وتشمل المواصفات المتبقية بالهاتف، دعم تقنية Dolby Atmos للصوت، بالإضافة إلى الاتصال اللاسلكي، الذي يتميز بدعم Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و NFC، هذا هاتف ثنائي الشريحة مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل مودم Snapdragon X62.

ويتوفر هاتف Xiaomi 13 Lite، في ثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والوردى، وتبلغ تكلفة الإصدار الأساسى بسعة 8 + 128 جيجابايت، حوالى 499 يورو (أي ما يعادل 16200 جنيه مصرى).