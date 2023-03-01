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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 17048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 20228 نقطة وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 7014 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 4511 نقطة.

البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الاسهم القيادية والمتوسطة ايجى أكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة Finance Real Estate

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