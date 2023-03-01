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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي للبحوث التربوية

كلية الدراسات العليا
كلية الدراسات العليا والبحوث

نظمت وكالة كلية الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة حلوان الملتقى العلمي للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمي.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور خالد مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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أوضح الدكتور حسام حمدي عميد الكلية أن الملتقى تحدث به نخبة من  الأساتذة والخبراء حول آليات عمل لجنة أخلاقيات البحث العلمي ومعايير المراجعة، والانتحال العلمي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي والبحوث التربوية، والتي تهم كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

كلية الدراسات العليا والبحوث1
كلية الدراسات العليا والبحوث1
كلية الدراسات العليا والبحوث
كلية الدراسات العليا والبحوث
كلية الدراسات العليا والبحوث كلية التربية جامعة حلوان الملتقى العلمي للبحوث التربوية لجنة أخلاقيات البحث العلمي Jobs Education

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