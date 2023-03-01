جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي للبحوث التربوية

نظمت وكالة كلية الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة حلوان الملتقى العلمي للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمي.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور خالد مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أوضح الدكتور حسام حمدي عميد الكلية أن الملتقى تحدث به نخبة من الأساتذة والخبراء حول آليات عمل لجنة أخلاقيات البحث العلمي ومعايير المراجعة، والانتحال العلمي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي والبحوث التربوية، والتي تهم كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.