"فيريرا" يعقد جلسة مع اللاعبين قبل مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين في بداية مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة لكل لاعب في مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز على تنفيذ التعليمات في مران اليوم خاصة وأنه التدريب الأساسي قبل مباراة بيراميدز .

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أن مباراة بيراميدز ستكون مفتاح العودة للمنافسة على القمة، مشددا على أن بطولة الدوري لم تنته.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.