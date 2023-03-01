استعدادا للقاء بيراميدز.. تدريبات بدنية للاعبي الزمالك لرفع معدل اللياقة

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على الجوانب البدنية استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى تدريبات بدنية بالكرة وقامت المجموعة الثانية بالركض حول الملعب.

ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز المقبلة بمسابقة الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.