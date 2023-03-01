محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية المحاميد بـ إدفو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالقيام بجولة ميدانية لبحث ومتابعة شكوى أهالى قرية الحجز قبلى (المحاميد) بمركز إدفو وتضررهم من بطء وتوقف تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى، وذلك للوقوف على الأسباب وإعداد تقرير ميدانى مفصل وعرضه على المحافظ لإيجاد الحلول المناسبة لرفع نسب التنفيذ بهذا المشروع الحيوى الذى يخدم 21 ألف مواطن من أهالى القرية الرئيسية وتوابعها بإجمالى 10 قرى فرعية ونجوع .

كما وجه اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الإلتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع استبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع معدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) فى مواعيدها المحددة .

حياة كريمة

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد قرية الحجز قبلى حيث تم عقد اجتماع تنسيقى بحضور مسئولى وممثلى الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب ، وأيضاً أعضاء لجنة تنمية القرية ، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة أوجه القصور والقيام بالمعاينة الميدانية لرصد الملاحظات وبحث مختلف الأسباب الفنية والمادية الخاصة بمشروع توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم أيضاً تفقد مشروعات رفع كفاءة مكتب بريد نجع هلال ، وإنشاء مركز شباب النصراب ، وتطوير مدرسة حامد نادى الإبتدائية ومدرسة نجع هلال الإعدادية ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مدرسة نجع النصراب الإبتدائيه ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقريه وتوابعها وذلك بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بنسبة 99% لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتحديد وحدة الإسعاف بنسبة 90 % .

أنشطة متنوعة

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل تكريم 42 معلما مثاليا وأما مثالية لعام 2023 ، بجانب سحب قرعة العمرة للأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية لـ 6 من المكرمين ، وحضر الحفل الذى نظمته نقابة المعلمين، خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب ، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان ، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية والنقابية والشعبية .

وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية شكره لنقابة المعلمين على هذه المبادرة الطيبة للإحتفاء بالمتميزين فى مختلف المجالات سواء التعليمية أو المجتمعية ، مؤكداً على أن هذا ليس بغريب على نقابة المعلمين فهى منذ تأسيسها فى عام 1955 تساهم بدور إيجابى لخدمة المجتمع المدنى فى كافة مناحى الحياة ليثبت ذلك دائماً ريادة هذه النقابة فى كل المناسبات بما يعكس دفء المشاعر والعلاقات الأخوية والودية بين كافة فئات وأطياف المحافظة .

