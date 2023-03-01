جدل مسلسل تحت الوصاية على طاولة البرلمان .. نواب : انتظروا العرض.. وضرورة حماية الفنانين من التجاوز

طلب إحاطة ضد المطالبين بوقف مسلسل تحت الوصاية قبل عرضه

إعلام النواب: يجب عدم إطلاق شائعات وينبغي أخذ المعلومة من المصدر

برلمانى: يجب تقديم محتوى هادف داخل مسلسلات رمضان

أيد عدد من النواب طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن تداول مطالبات ومعلومات بشأن وقف تصوير مسلسل “ تحت الوصاية” الذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي.

وأضافت “ الشوباشي” في طلبها، أن هذه المطالبات تعد تجاوز يهدف إلى قتل القوة الناعمة لمصر وإشاعة الظلام والقمع ضد المبدعين، لافتة إلي أنها تقدمت بهذا الطلب بهدف وضع حد لهذا التجاوز المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين.

وحماية الفن والفنانين من التجايجب وضع حد للتجاوزات وحماية الفن والفنانين..

وطالبت البرلمانية، إحالة الطلب إلي لجنة الثقافة لدراسته أو إحالته للجلسة العامة لمناقشته بحضور الوزراء أيهما أقرب.

وفى السياق ذاته، أكدت الاعلامية هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أهمية عدم تداول معلومات مغلوطة دون الرجوع إلى مصادرها للتأكد منها، قائلة:" يجب عدم السير خلف القطيع".

تحت الوصاية بطولة منى زكي

وأضافت “رشاد" لـ"صدى البلد"، أن الآونة الاخيرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي شائعات حول مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي وضرورة وقفة لكونه يهين المرأة المحجبة وذلك غير صحيح فالمسلسل لم يتم عرضه حتى الآن حتى نتمكن من الحكم عليه وتقييمه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الابتعاد عن الشائعات والانتظار لعرض المسلسل وحال تقديمه شيء مخالف أو كونه يعتدي على كرامة أو يهين أحدًا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبه، قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مسلسل تحت الوصاية لم يتم عرضه حتى الآن ولا يوجد داعي للمهاجمة، قائلا:" بعد عرض المسلسل سيتم تقييمه والحكم عليه".

مسلسلات رمضان

وأكد “زايد”، لـ"صدى البلد"، على أهمية تقديم محتوى هادف داخل مسلسلات رمضان يليق بالمشاهد المصرى وأن شهر رمضان يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور وخاصة فى ظل وجود أعمال فنية وتزيد نسب المشاهدات ويزيد الإقبال على المسلسلات الدرامية وذلك يجب الاهتمام بتقديم محتوى محترم يلقى اعجاب ويقدم رسالة هادفة للجمهور.

وطالب النائب جميع القائمين بالمسلسلات ان تحذو حذو المحتوى المقدم في مسلسل الاختيار لحتوائه علي رسائل هادفه خالية من الإسفاف، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار سواء الجزء الأول والثاني قدم صورة رائعة، كما أنه يحمل صدقا حقيقيا، وما تم تقديمه فى الاختيار 2 لم يكن به مبالغة، حيث أنها وقائع حقيقية رغم ما تحمله من قسوة للمصريين وهذا أمر ملفت للنظر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المسلسل يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى مصر والعالم بأكمله، حيث تشير إلى مدى قوة الدولة في الدفاع عن أرضها وتطهيرها من العمليات الارهابية، كما أنه يهدف إلى كشف الوجه الحقيقى للإرهاب الأسود .