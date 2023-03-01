مدير الصحة العالمية يدعو إلى تقديم الدعم للمنكوبين في شمال غرب سوريا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمال غرب سوريا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة إدلب السورية وفقا لقناة (فرانس 24)- "يحتاج السكان في شمال غرب سوريا إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء"، داعيا المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة أولئك الذين يعانون من خسارة لا يمكن تصوّرها ومن الفقر والحرمان بعدما ضاعف الزلزال احتياجات المنطقة التي تعيش أساساً ظروفاً إنسانية صعبة.

كان مدير منظمة الصحة العالمية قد زار ثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا، كما تفقدّ مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفر لوسين.