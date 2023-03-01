زفاف محمد ثابت وأسماء في حفل بهيج بالفيوم

تتقدم أسرة تحرير موقع صدي البلد ورئيس تحريرها الأستاذ أحمد صبري بخالص التهنئة للدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، بمناسبة حفل زفاف شقيقه محمد ثابت، على الأستاذة أسماء، أمس الاثنين، في حفل بهيج أقيم بالحديقة الدولية بالفيوم.

حضر حفل الزفاف، عددا من المسؤولين والقيادات التنفيذية والأمنية، فضلا عن عدد من نجوم الفن والرياضة والصحافة والإعلام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويدعو العاملون في صدي البلد للعروسين بالرفاء والبنين لهم ويبارك الله عليهم ويبارك الله فيهم ويجمع بينهم في خير.

كما توجه الدكتور مصطفى ثابت، بخالص الشكر والتقدير الاحترام لكل من شرف في حفل زفاف شقيقه، متمنيا دوام السعادة والفرحة للجميع.

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