الحماية المدنية تنتشل 5 جثث من بئر مياه في صحراء قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، من انتشال 5 جثث لعمال من بئر مياه بطريق قنا - سوهاج الصحراوى الغربى، بعد سقوط أجزاء من البئر فوقهم.

تلقى مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات ، يفيد العثور على جثث 5 عمال داخل بئر مياه بالقرب من الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج".

و تم إخطار إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، والتى دفعت على الفور بعدد من السيارات و فرق إنقاذ من الحماية المدنية و تمكنت من انتشال جميع الجثث.

بالانتقال والفحص، تبين أن جميع المتوفين من محافظة أسيوط، وجار كشف ملابسات الواقعة، و البحث عن مفقودين آخرين بمحيط الواقعة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الواقعة، لنقل الجثث إلى المشرحة، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.