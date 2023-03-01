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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تواصل ضرباتها ضد الإخوان.. حبس قيادي كبير بحركة النهضة

ارشيفي
ارشيفي

أصدر  قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 بتونس  قرارا  بسجن القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني في قضية ما يعرف إعلاميا بأنستالينغو، وفق ما أفادت مراسلة إذاعة موزاييك بسوسة.

وكان سيد الفرجاني قد مثل صباح اليوم الأربعاء  أمام قاضي التحقيق بحالة إحتفاظ.

وبحسب ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 2 التونسية  و الناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان فإن المتهم الذي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لم تشمله قائمة الأسماء التي تم فتح بحث تحقيقي ضدهم  لكن مع تقدم الأبحاث وورود نتائج الاختبارات تم توجيه التهمة في حقه.

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